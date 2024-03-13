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Фіцо не планує змінювати думку щодо війни в Україні, попри конфлікт з Чехією

Фото: Роберт Фіцо, прем'єр-міністр Словаччини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не планує змінювати свою думку щодо війни в Україні, попри конфлікт з Чехією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Czech News Agency.

Коментуючи рішення Чехії призупинити міжурядові консультації зі Словаччиною, Фіцо заявив: "Ні мене завтра тут не буде, ні пана Фіали завтра тут не буде, яка з цього користь?". У тому ж числі він був обурений критикою у свій бік, назвавши це "речами, які не належать до нормальної, сучасної дипломатичної лексики".

Фіцо запевнив у тому, що йому небайдужі чесько-словацькі відносини, аби хтось "утилітарний з якихось вузьких політичних міркувань ставив їх під загрозу".

 

У тому ж числі, як й раніше, він заявив, що Україна після двох років війни з Росією нібито потребує "припинення вогню і мирних переговорів". 

Позиція Словаччини щодо України

Минулої осені в Словаччині відбулися парламентські вибори, в результаті яких до влади прийшов Роберт Фіцо та партія "Курс - Соціальна демократія". Фіцо обіцяв припинити безкоштовну військову підтримку України, а також блокувати членство України в НАТО.

Також Фіцо неодноразово озвучував кремлівські тези й відзначався проросійською риторикою. Зокрема він вважає, що війна є "замороженим конфліктом", який нібито неможливо вирішити шляхом військової підтримки України.

Водночас віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина наголошувала, що Україна не має проблем з новим урядом Словаччини.

Нещодавно Чехія скасувала спільне засідання кабінетів міністрів зі Словаччиною через конфлікт, який спричинений розбіжностями щодо ставлення до Росії та України.

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