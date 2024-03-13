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Фицо не планирует менять мнение о войне в Украине, несмотря на конфликт с Чехией

Фото: Роберт Фицо, премьер-министр Словакии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не планирует менять свое мнение по поводу войны в Украине, несмотря на конфликт с Чехией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Czech News Agency.

Комментируя решение Чехии приостановить межправительственные консультации со Словакией, Фицо заявил: "Ни меня завтра здесь не будет, ни господина Фиалы завтра здесь не будет, какая с этого польза?". В том же числе он был возмущен критикой в свою сторону, назвав это "вещами, которые не относятся к нормальной, современной дипломатической лексике".

Фицо заверил в том, что ему небезразличны чешско-словацкие отношения, чтобы кто-то "утилитарный из каких-то узких политических соображений ставил их под угрозу".

В том же числе, как и раньше, он заявил, что Украина после двух лет войны с Россией якобы нуждается в "прекращении огня и мирных переговорах". 

Позиция Словакии по отношению к Украине

Прошлой осенью в Словакии прошли парламентские выборы, в результате которых к власти пришли Роберт Фицо и партия "Курс - Социальная демократия". Фицо обещал прекратить бесплатную военную поддержку Украины, а также блокировать членство Украины в НАТО.

Также Фицо неоднократно озвучивал кремлевские тезисы и отличался пророссийской риторикой. В частности, он считает, что война является "замороженным конфликтом", который якобы невозможно разрешить путем военной поддержки Украины.

В то же время вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отмечала, что у Украины нет проблем с новым правительством Словакии.

Недавно Чехия отменила совместное заседание кабинетов министров со Словакией из-за конфликта, вызванного разногласиями по отношению к России и Украине.

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