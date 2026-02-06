Фіцо під загрозою? У Словаччині хочуть дострокових виборів

Збір підписів тривав із вересня 2024 року. Окрім проведення дострокових виборів, організатори референдуму висувають низку вимог:

відновлення Спеціальної прокуратури та Національного кримінального агентства;

скасування довічної пенсії для чинного прем'єра Роберта Фіцо.

"Це законний інструмент демократії. 350 тисяч громадян надіслали уряду чіткий політичний сигнал, який неможливо ігнорувати. Люди розчаровані, розсерджені і втомилися від брехні та хаосу", - наголосив Надь.

До кінця лютого партія планує зібрати ще кілька тисяч підписів "для резерву", після чого офіційно передасть їх президенту Петеру Пеллегріні.

"Люди ситі по горло Робертом Фіцо, понад 70 відсотків громадян Словаччини вкрай незадоволені урядом Роберта Фіцо", - зазначив Надь.

Заступник голови партії Юрай Шеліга висловив сподівання, що президент не блокуватиме процес у Конституційному суді, а прислухається до волі громадян.