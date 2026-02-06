Фицо под угрозой? В Словакии хотят досрочных выборов

Сбор подписей продолжался с сентября 2024 года. Кроме проведения досрочных выборов, организаторы референдума выдвигают ряд требований:

возобновление Специальной прокуратуры и Национального уголовного агентства;

отмена пожизненной пенсии для действующего премьера Роберта Фицо.

"Это законный инструмент демократии. 350 тысяч граждан направили правительству четкий политический сигнал, который невозможно игнорировать. Люди разочарованы, рассержены и устали от лжи и хаоса", - подчеркнул Надь.

До конца февраля партия планирует собрать еще несколько тысяч подписей "для резерва", после чего официально передаст их президенту Петеру Пеллегрини.

"Люди сыты по горло Робертом Фицо, более 70 процентов граждан Словакии крайне недовольны правительством Роберта Фицо", - отметил Надь.

Заместитель председателя партии Юрай Шелига выразил надежду, что президент не будет блокировать процесс в Конституционном суде, а прислушивается к воле граждан.