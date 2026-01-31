"Дівчата в Києві гарні": радник Фіцо погорів на листуванні з Епштейном

Радник прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо Мірослав Лайчак подав у відставку після того, як його листи знайшли серед документів у справі Джеффрі Епштейна. Це викликало політичний резонанс у Словаччині та нові дискусії про дипломатичну етику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dennikn .

За інформацією видання, в "файлах Епштейна" ім’я Лайчака згадується 346 разів, а його прізвисько "Міро" - ще понад 700 разів.

Документи свідчать про зустрічі та переписку Лайчака з Епштейном, зокрема обговорення геополітики і дружніх коментарів про дівчат.

Один із листів був надісланий з Києва.

"Вітаю з Києва! Дівчата тут такі ж гарні, як і завжди", - написав Лайчак.

Епштейн також запрошував Лайчака відвідати свою резиденцію у Палм-Біч, де відбувалися злочини проти неповнолітніх. Політик відкинув усі звинувачення.

Попередні документи з листопадового оприлюднення в США вже містили ім’я Лайчака, але тоді прем’єр Фіцо заявляв, що не планує його звільняти.

Цього разу словацька опозиція закликала до відставки, і прем’єр погодився її прийняти, відзначивши дипломатичну майстерність радника.