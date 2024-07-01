ua en ru
Пн, 01 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Фіцо невдовзі повернеться до роботи та працюватиме "на повну потужність", - уряд Словаччини

Словаччина, Понеділок 01 липня 2024 09:09
UA EN RU
Фіцо невдовзі повернеться до роботи та працюватиме "на повну потужність", - уряд Словаччини Фото: прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо поступово наближається до роботи "на повну потужність" після замаху на нього у травні.

Про це заявив віцепрем'єр Словаччини Роберт Каліняк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTVS.

Як стверджує Каліняк, стан словацького прем'єра покращився настільки, що він здатний активно готуватися до саміту лідерів Євросоюзу.

За словами віцепремʼєра, після нападу Фіцо матиме постійні наслідки для діяльності його опорно-рухового апарату.

Хоча Каліняк каже, що глава словацького уряду скоро з'явиться на публіці, сам Фіцо допускає, що "не все може піти за планом".

Замах на Фіцо

Нагадаємо, 15 травня, цього року на Фіцо здійснили напад. Прем'єр-міністр Словаччини отримав кульове поранення та був вертольотом доправлений до найближчого медичного закладу. Кілька днів лікарі боролись за життя прем'єра, який переніс не одну операцію за цей час.

Пізніше Фіцо прийшов до тями та зробив свою першу заяву після замаху.

Докладніше про замах, та те які були мотиви у нападника - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Прем'єр-міністр
NEWS
Зелена енергетика. Плюси, мінуси та навіщо Україні "енергетичний перехід"
Зелена енергетика. Плюси, мінуси та навіщо Україні "енергетичний перехід"
DAILY
Своїми силами. Як Київ готується до тривалих відключень світла і скільки це коштує
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Своїми силами. Як Київ готується до тривалих відключень світла і скільки це коштує