Фіцо зробив першу заяву після замаху

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо сьогодні, 5 червня, вперше виступив з заявою щодо замаху на нього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Фіцо.

На свой сторінці в Faceboo k , прем'єр-міністр опублікував 14-хвилинне відео, де розповів, як він реагує на замах на своє вбивство.

"Для мене настав час зробити перший крок, і це прощення. Я не відчуваю ніякої ненависті до невідомого, який стріляв у мене", - сказав він.

Фіцо також додав, що не буде вимагати відшкодування збитків і подавати проти нападника позов. Він також зазначив, що не вважає, що це напад божевільного-одинака. Навпаки Фіцо пов’язав нападника Юрая Цинтулу з опозицією, сказавши, що той є опозиційним активістом.