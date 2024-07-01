Фицо вскоре вернется к работе и будет работать "в полную силу", - правительство Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо постепенно приближается к работе "в полную силу" после покушения на него в мае.

Об этом заявил вице-премьер Словакии Роберт Калиняк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTVS .

Хотя Калиняк говорит, что глава словацкого правительства скоро появится на публике, сам Фицо допускает, что "не все может пойти по плану".

По словам вице-премьера, после нападения Фицо будет иметь постоянные последствия для деятельности его опорно-двигательного аппарата.

Как утверждает Калиняк, состояние словацкого премьера улучшилось настолько, что он способен активно готовиться к саммиту лидеров Евросоюза.

Покушение на Фицо

Напомним, 15 мая, в этом году на Фицо совершили нападение. Премьер-министр Словакии получил пулевое ранение и был вертолетом доставлен в ближайшее медицинское учреждение. Несколько дней врачи боролись за жизнь премьера, перенесшего не одну операцию за это время.

Позже Фицо пришел в себя и сделал свое первое заявление после покушения.

Подробнее о покушении, и какие были мотивы у нападающего - читайте в материале РБК-Украина.

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