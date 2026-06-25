Фіцо назвав "єдиний" спосіб припинити війну в Україні

"Я вважаю, що ЄС має підтримувати ініціативи миру. Ця руйнівна війна не має військового рішення і може припинитися лише за столом перемовин", - наголосив він.

Фіцо зазначив, що повномасштабна війна в Україні "спричиняє величезні людські страждання та руйнування", а її наслідки відчуваються далеко за кордонами країни.

"Для Словаччини немає найкращої альтернативи, ніж повна повага до міжнародного права, яке базується на ключових положеннях Хартії ООН. Тому наш уряд закликає завжди до більших дипломатичних зусиль", - підкреслив словацький прем'єр.

Фото: Фіцо зробив заяву щодо завершення війни в Україні (інфографіка РБК-Україна)

Він додав, що за останніми обговореннями європейських лідерів, все більше країн-членів Євросоюзу бачать такі переваги.

Нагадаємо, нещодавно речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що для участі в переговорах ЄС має "усвідомити реальний стан справ", зокрема щодо війни в Україні. Він також зазначив, що це нібито не РФ була ініціатором припинення діалогу з Європою.