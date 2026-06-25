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Фицо назвал "единственный" способ прекратить войну в Украине

13:50 25.06.2026 Чт
2 мин
Словацкий премьер убежден, что военного решения конфликта не существует
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Роберт Фицо (Getty Images)

Полномасштабная война в Украине может завершиться только за столом переговоров, а не военным путем.

Как сообщает РБК-Украина, об этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил во время конференции по восстановлению Украины в Гданьске.

"Я думаю, что ЕС должен поддерживать инициативы мира. Эта разрушительная война не имеет военного решения и может прекратиться только за столом переговоров", - подчеркнул он.

Фицо отметил, что полномасштабная война в Украине "влечет за собой огромные человеческие страдания и разрушения", а ее последствия ощущаются далеко за границами страны.

"Для Словакии нет лучшей альтернативы, чем полное уважение к международному праву, которое базируется на ключевых положениях Хартии ООН. Поэтому наше правительство призывает всегда к большим дипломатическим усилиям", - подчеркнул словацкий премьер.

Фото: Фицо сделал заявление о завершении войны в Украине (инфографика РБК-Украина)

Он добавил, что по последним обсуждениям европейских лидеров все больше стран-членов Евросоюза видят такие преимущества.

Напомним, недавно спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что для участия в переговорах ЕС должен "осознать реальное положение дел", в том числе по поводу войны в Украине. Он также отметил, что это якобы не РФ была инициатором прекращения диалога с Европой.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что лидеры G7 и президент США Дональд Трамп пришли к выводу: у России не было серьезного желания вести переговоры.

Отметим, премьер Италии Джорджа Мелони планирует предложить на ближайшем саммите кандидатуру переговорщика от ЕС по поводу войны в Украине. Этот пост могут доверить представителю одной из стран среднего масштаба.

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