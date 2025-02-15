Фіцо може перекрити імпорт газу для України? Що кажуть джерела на ринку

Так, джерела РБК-Україна на енергетичному ринку називають такі заяви Фіцо не більше ніж струсом повітря.

"По-перше, якщо це станеться, то буде серйозним порушенням європейських правил (правила ENTSOG - Європейська мережа операторів ГТС - ред.). По-друге, цього не може статися, оскільки оператор Словаччини - це приватна компанія з власником у Чехії", - пояснив співрозмовник видання.

Але якщо припустити, що поставки через Словаччину з якоїсь причини все-таки припиняться, то потребу в газі можна буде забезпечити за рахунок поставок через інші країни.

"Польща може дати 7 млн кубометрів, Угорщина - 9 млн і Румунія - 7 млн кубометрів. Цього буде достатньо", - сказав співрозмовник.