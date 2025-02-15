Фицо может перекрыть импорт газа для Украины? Что говорят источники на рынке

Так, источники РБК-Украина на энергетическом рынке называют такие заявления Фицо не более чем сотрясением воздуха.

"Во-первых, если это произойдет, то будет серьезным нарушением европейских правил (правила ENTSOG - Европейская сеть операторов ГТС - ред.). Во-вторых, этого не может произойти, поскольку оператор Словакии - это частная компания с владельцем в Чехии", - пояснил собеседник издания.

Но если предположить, что поставки через Словакию по какой-то причине все-таки прекратятся, то потребность в газе можно будет обеспечить за счет поставок через другие страны.

"Польша может дать 7 млн кубометров, Венгрия - 9 млн и Румыния - 7 млн кубометров. Этого будет достаточно", - сказал собеседник.