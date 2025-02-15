Фицо может перекрыть импорт газа для Украины? Что говорят источники на рынке

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил перекрыть поставки газа в Украину через свою страну. Но реальны ли такие угрозы.
Мнение по этому поводу в материале РБК-Украина высказали источники на энергетическом рынке.
Так, источники РБК-Украина на энергетическом рынке называют такие заявления Фицо не более чем сотрясением воздуха.
"Во-первых, если это произойдет, то будет серьезным нарушением европейских правил (правила ENTSOG - Европейская сеть операторов ГТС - ред.). Во-вторых, этого не может произойти, поскольку оператор Словакии - это частная компания с владельцем в Чехии", - пояснил собеседник издания.
Но если предположить, что поставки через Словакию по какой-то причине все-таки прекратятся, то потребность в газе можно будет обеспечить за счет поставок через другие страны.
"Польша может дать 7 млн кубометров, Венгрия - 9 млн и Румыния - 7 млн кубометров. Этого будет достаточно", - сказал собеседник.
Премьер Словакии Роберт Фицо пригрозил перекрыть поставки газа в Украину через свою страну. Это был его ответ на прекращение транзита газа из РФ через Украину, и фактически подтверждением того, что действие Фицо согласовано с Россией.
Словакии сейчас приходится получать газ через "Турецкий поток", что обходится Братиславе дороже, чем через Украину. Хотя еще в начале января Фицо заявил, что обеспечил поставки газа в Словакию во время поездки к Владимиру Путину в Москву в конце декабря перед тем, как Украина прекратила транзит газа.
Напомним, ранее Фицо заявлял, что Словакия может не только остановить экспорт электроэнергии в Украину, но и значительно сократить помощь украинским беженцам из-за прекращения транзита газа из РФ через Украину.
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