Фіцо у Москві назвав себе "чорною вівцею" Євросоюзу

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прибув до Москви, де назвав себе "чорною вівцею" ЄС. Він анонсував зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним для обговорення "практичних питань".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Denník N.
Словацький прем’єр заявив російським журналістам, що свідомо відкидає обов’язкову єдину думку всередині Євросоюзу щодо війни в Україні.
За його словами, діалог є ключовим інструментом, а він сам прагне до "стандартних відносин" із Російською Федерацією.
"У Європейському Союзі завжди є якась чорна вівця. Тож я належу до цієї отари. Я кажу це всюди... я проти якоїсь однієї обов’язкової думки", - наголосив Фіцо.
Перебуваючи біля Кремля, Фіцо поклав квіти до Могили Невідомого солдата та заявив, що виявляє повагу до жертв колишнього Радянського Союзу у боротьбі з фашизмом.
Він також підтвердив, що завтра планує особисту розмову з Путіним, аби передати певні "меседжі" від європейських політиків.
Прем’єр додав, що підтримує будь-яку форму припинення вогню і вірить, що "російсько-українська історія" наближається до кінця.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський напередодні 9 травня заявив, що не рекомендує іноземцям відвідувати Москву на час проведення парадних заходів.
Також стало відомо, що Фіцо фактично виступає посередником між Києвом та Кремлем. Як заявив державний секретар МЗС Словаччини Растіслав Хованець, прем'єр їде до Москви з місією від президента України.
Імовірно, йдеться про позицію щодо завершення війни - джерела в Офісі президента вказують, що Фіцо міг повести сигнал про готовність Зеленського до зустрічі на рівні лідерів для фіналізації мирного процесу.