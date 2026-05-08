Позиция Фицо относительно ЕС и России

Словацкий премьер заявил российским журналистам, что сознательно отвергает обязательное единое мнение внутри Евросоюза относительно войны в Украине.

По его словам, диалог является ключевым инструментом, а он сам стремится к "стандартным отношениям" с Российской Федерацией.

"В Европейском Союзе всегда есть какая-то черная овца. Поэтому я принадлежу к этому стаду. Я говорю это везде... я против какого-то одного обязательного мнения", - подчеркнул Фицо.

План визита в Москву

Находясь возле Кремля, Фицо возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата и заявил, что проявляет уважение к жертвам бывшего Советского Союза в борьбе с фашизмом.

Он также подтвердил, что завтра планирует личный разговор с Путиным, чтобы передать определенные "месседжи" от европейских политиков.

Премьер добавил, что поддерживает любую форму прекращения огня и верит, что "российско-украинская история" приближается к концу.