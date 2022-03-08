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Fitch заявило о приостановке деятельности в России

Автор: Артур Родивилов

Международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что приостанавливает коммерческую деятельность на территории РФ. Данный шаг организации касается и деятельности по присуждению кредитных рейтингов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Fitch Group приняла решение немедленно приостановить свою коммерческую деятельность в России. Эти операции охватывают кредитные рейтинги и другие услуги, которые Fitch Group предоставляет в России через подразделения Fitch Ratings и Fitch Solutions, отмечается в сообщении.

В агентстве добавили, что предоставлять рынку аналитические взгляды посредством рейтингов, которые проводятся за пределами РФ, продолжат.

Ранее мы сообщали, что одна из крупнейших криптобирж мира блокирует более 25 тысяч кошельков россиян из-за санкций.

Также мы писали, что Adidas останавливает работу в России, но не выходит окончательно.

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