Fitch заявило о приостановке деятельности в России

Международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что приостанавливает коммерческую деятельность на территории РФ. Данный шаг организации касается и деятельности по присуждению кредитных рейтингов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.