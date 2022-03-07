Adidas останавливает работу в России, но не выходит окончательно

Известный спортивный бренд Adidas заявил, что закрывает свои магазины в РФ, но пока не выходит с российского рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу компании в linkedin .

Также компания продолжит выплату заработных плат работникам и не выходит с рынка РФ окончательно, а "до дальнейшего уведомления".

"Мы решили приостановить работу наших магазинов и нашего сайта в России до дальнейшего уведомления", - пишет Adidas.

Ранее мы сообщали, что крупнейшая в мире биржа фриланса Upwork прекратит работу в России и Беларуси.

Также недавно мы писали, что Zara прекратила продажи на территории России.

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