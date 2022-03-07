ru ua
Вт, 08 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Adidas останавливает работу в России, но не выходит окончательно

Новина українською →
Понедельник 07 марта 2022 23:20
Adidas останавливает работу в России, но не выходит окончательно Adidas останавливает работу в России (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Известный спортивный бренд Adidas заявил, что закрывает свои магазины в РФ, но пока не выходит с российского рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу компании в linkedin.

"Мы решили приостановить работу наших магазинов и нашего сайта в России до дальнейшего уведомления", - пишет Adidas.

Также компания продолжит выплату заработных плат работникам и не выходит с рынка РФ окончательно, а "до дальнейшего уведомления".

Ранее мы сообщали, что крупнейшая в мире биржа фриланса Upwork прекратит работу в России и Беларуси.

Также недавно мы писали, что Zara прекратила продажи на территории России.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
NEWS
Ряд стран Евросоюза не хотят предоставлять Украине статус кандидата, - Bloomberg
Ряд стран Евросоюза не хотят предоставлять Украине статус кандидата, - Bloomberg
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать