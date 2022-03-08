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Fitch заявило про припинення діяльності в Росії

Автор: Артур Родивилов

Міжнародне рейтингове агентство Fitch заявило, що призупиняє комерційну діяльність на території РФ. Даний крок організації стосується і діяльності з присудження кредитних рейтингів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанія.

Fitch Group прийняла рішення негайно призупинити свою комерційну діяльність в Росії. Ці операції охоплюють кредитні рейтинги та інші послуги, які Fitch Group надає в Росії через підрозділи Fitch Ratings і Fitch Solutions, наголошується в повідомленні.

В агентстві додали, що надавати ринку аналітичні погляди за допомогою рейтингів, які проводяться за межами РФ, продовжать.

Раніше ми повідомляли, що одна з найбільших кріптобірж світу блокує понад 25 тисяч гаманців росіян через санкції.

Також ми писали, що Adidas зупиняє роботу в Росії, але не виходить остаточно.

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