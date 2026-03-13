Фірташа не видадуть США через помилку прокурорів: суд Австрії закрив 12-річну справу

Вищий земельний суд Відня відмовився приймати апеляцію на рішення про відмову в екстрадиції до США олігарха Дмитра Фірташа. Таким чином, він остаточно закрив 12-річну судову справу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kurier .

У листопаді 2024 року віденська прокуратура запізнилася із поданням апеляції на судове рішення. Через це провадження не змогли відновити.

Прокуратура подала до суду клопотання щодо відновлення пропущеного строку, проте отримала відмову.

Згідно із законодавством Австрії, рішення про відмову від продовження строку неможливо оскаржити. З цієї причини це рішення, скоріш за все, стане останнім у справі Фірташа.

Що відомо про справу Фірташа

Нагадаємо, Фірташ понад сім років перебуває під загрозою екстрадиції до США у справі про корупцію під час спроби продажу титану в Індії.

Ще у березні 2014 року австрійська поліція затримала Дмитра Фірташа у Відні за запитом ФБР США за підозрою у хабарництві та злочинній змові. Проте через кілька днів він вийшов під заставу у 125 млн євро.

Сполучені Штати звинуватили Фірташа та кількох партнерів з Індії, Шрі-Ланки, Угорщини та України у корупційній схемі для отримання доступу до титанових родовищ.