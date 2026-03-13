Фирташа не выдадут США из-за ошибки прокуроров: суд Австрии закрыл 12-летнее дело

21:09 13.03.2026 Пт
2 мин
Опоздание с подачей апелляции поставило точку в деле об экстрадиции
aimg Валерий Ульяненко
Фирташа не выдадут США из-за ошибки прокуроров: суд Австрии закрыл 12-летнее дело Фото: Дмитрий Фирташ (Getty Images)

Высший земельный суд Вены отказался принимать апелляцию на решение об отказе в экстрадиции в США олигарха Дмитрия Фирташа. Таким образом, он окончательно закрыл 12-летнее судебное дело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kurier.

Читайте также: Зеленский продлил санкции против Фирташа и соратника Медведчука

В ноябре 2024 года венская прокуратура опоздала с подачей апелляции на судебное решение. Из-за этого производство не смогли восстановить.

Прокуратура подала в суд ходатайство о восстановлении пропущенного срока, однако получила отказ.

Согласно законодательству Австрии, решение об отказе от продления срока невозможно обжаловать. По этой причине это решение, скорее всего, станет последним в деле Фирташа.

Что известно о деле Фирташа

Напомним, Фирташ более семи лет находится под угрозой экстрадиции в США по делу о коррупции при попытке продажи титана в Индии.

Еще в марте 2014 года австрийская полиция задержала Дмитрия Фирташа в Вене по запросу ФБР США по подозрению во взяточничестве и преступном сговоре. Однако через несколько дней он вышел под залог в 125 млн евро.

Соединенные Штаты обвинили Фирташа и нескольких партнеров из Индии, Шри-Ланки, Венгрии и Украины в коррупционной схеме для получения доступа к титановым месторождениям.

В 2017-2019 годах австрийские суды разрешали экстрадицию, но процедура неоднократно приостанавливалась из-за апелляций и новых ходатайств адвокатов, что откладывало выдачу бизнесмена США.

Австрийский суд окончательно заблокировал экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США, завершив более десяти лет судебных процессов, которые включали залог в 145 млн долларов. Высший региональный суд Вены подтвердил решение низшей инстанции, поскольку прокуроры пропустили срок для подачи апелляции.

"Целая Санта-Барбара": Зеленский объяснил, почему переносятся переговоры с РФ
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко