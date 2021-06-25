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У Фирташа заявили, что его бизнес продолжает работать, несмотря на санкции СНБО

Автор: Милан Лелич

Принадлежащий олигарху Дмитрию Фирташу австрийский холдинг Group DF International отреагировал на санкции Совета нацбезопасности и обороны Украины. Вчера президент Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против Фирташа в действие.

В распоряжении РБК-Украина оказалось обращение Group DF International к контрагентам, партнерам и сотрудникам.

Под санкции СНБО попал не только сам Фирташ, но и одна из компаний холдинга Group DF International. В холдинге отметили, что бизнес Фирташа продолжает работать в обычном режиме, несмотря на санкции СНБО

"Мы уверены, что эти санкции введены совершенно несправедливо... Прежде всего, Группа заявляет, что мы и наши бизнесы работают в обычном режиме и выполняют и будут продолжать выполнять свои обязательства", - заявили в холдинге.

Напомним, 18 июня на заседании СНБО решили ввести полный пакет санкций против олигарха Фирташа и его бизнеса.

Вчера эти санкции были введены в действие указом президента.

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Дмитрий ФирташСНБОСанкции