У Фирташа заявили, что его бизнес продолжает работать, несмотря на санкции СНБО

Принадлежащий олигарху Дмитрию Фирташу австрийский холдинг Group DF International отреагировал на санкции Совета нацбезопасности и обороны Украины. Вчера президент Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против Фирташа в действие.

Под санкции СНБО попал не только сам Фирташ, но и одна из компаний холдинга Group DF International. В холдинге отметили, что бизнес Фирташа продолжает работать в обычном режиме, несмотря на санкции СНБО

"Мы уверены, что эти санкции введены совершенно несправедливо... Прежде всего, Группа заявляет, что мы и наши бизнесы работают в обычном режиме и выполняют и будут продолжать выполнять свои обязательства", - заявили в холдинге.