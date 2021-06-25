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У Фірташа заявили, що його бізнес продовжує працювати, попри санкції РНБО

Автор: Мілан Лєліч

Австрійський холдинг Group DF International, що належить олігарху Дмитру Фірташу, відреагував на санкції Ради нацбезпеки і оборони України. Вчора президент Володимир Зеленський своїм указом ввів санкції проти Фірташа в дію.

У розпорядженні РБК-Україна виявилося звернення Group DF International до контрагентів, партнерів і співробітників.

Під санкції РНБО потрапив не тільки сам Фірташ, а й одна з компаній холдингу Group DF International. У холдингу відзначили, що бізнес Фірташа продовжує працювати в звичайному режимі, незважаючи на санкції РНБО

"Ми впевнені, що ці санкції введені абсолютно несправедливо... Перш за все, Група заявляє, що ми і наші бізнеси працюють в звичайному режимі і виконують і будуть продовжувати виконувати свої зобов'язання", - заявили в холдингу.

Нагадаємо, 18 червня на засіданні РНБО вирішили ввести повний пакет санкцій проти олігарха Фірташа і його бізнесу.

Вчора ці санкції були введені в дію указом президента.

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Дмитро ФірташРНБОСанкції