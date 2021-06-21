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Фирташ отрицает обвинения СНБО, на основании которых он попал под санкции

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Вена, Понедельник 21 июня 2021 19:26
Фирташ отрицает обвинения СНБО, на основании которых он попал под санкции Фото: Дмитрий Фирташ отрицает обвинения СНБО (УНИАН)
Автор: Милан Лелич

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ отрицает обвинения в свой адрес, выдвинутые Советом национальной безопасности и обороны, на основании которых на него были наложены санкции.

Об этом говорится в заявлении адвоката Фирташа Ленни Дэвиса, текст которого есть в распоряжении РБК-Украина.

"Поскольку он (Фирташ, - ред.) не был уведомлен о решении Совбеза, мы воздержимся от комментариев, за исключением того, что заявим, что господин Фирташ категорически отрицает обвинения, которые, по его мнению, неверны", – говорится в заявлении Дэвиса.

Также адвокат отметил, что Фирташ не получил предварительного уведомления о принятии мер против него и не имел возможности их оспорить.

Напомним, 18 июня Совет национальной безопасности обороны (СНБО) на заседании 18 июня ввел полный пакет санкций в отношении украинских бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса. В отношении предпринимателей введены "максимально возможные в Украине" ограничения.

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Дмитрий Фирташ СНБО Санкции
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