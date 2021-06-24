Зеленский ввел в действие санкции против Фирташа и Фукса
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса. Ограничения вводятся на три года.
Соответствующий указ опубликован на сайте президента.
В частности, санкционный список, в котором фигурируют более 500 россиян, сепаратистов и боевиков, расширили за счет внесения в него Фирташа и Фукса.
Санкции в отношение Фирташа и Фукса предусматривают:
- блокировку активов - временное ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим имуществом;
- ограничение торговых операций;
- полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
- предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
- приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
- аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами;
- запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества;
- полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины, ее внутренние воды, порты;
- запрет выдачи разрешений, лицензий НБУ на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства;
- прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину или вывоз валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;
- запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;
- лишение государственных наград Украины, других форм отличия;
- другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законом "О санкциях".
Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов объяснял, что санкции против Фирташа ввели, в том числе, за работу его завода "Крымский титан" на оккупированном полуострове. В случае с Фуксом санкции против него были введены из-за компании, которую связывают с ним. Ранее после решения СНБО были аннулированы лицензии этой компании на пользование недрами.