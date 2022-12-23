"Фірмовий хід росіян". Резніков про мародерства в Каховському районі

"Російські окупанти займаються масовим мародерством в Каховському районі Херсонської області. Мародерство - це фірмовий хід російської армії, куди б вони не йшли. Їм байдуже, що міжнародні правила ведення війни прямо забороняють розкрадання державного/приватного майна", - написав Резніков.

Нагадаємо, раніше в Генштабі повідомляли про масові мародерства російських військ в Каховці. Окупанти масово крадуть автомобілі та велосипеди місцевих жителів.

Додамо, нещодавно стало відомо про те, що Російська Федерація готується зняти відповідальність зі своїх солдатів за воєнні злочини на території України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.