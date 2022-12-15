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У Держдумі пропонують не карати за злочини, скоєні в Україні "в інтересах РФ"

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Москва, Четвер 15 грудня 2022 14:36
У Держдумі пропонують не карати за злочини, скоєні в Україні "в інтересах РФ" Фото: у РФ хочуть скасувати показання за злочини, вчинені в Україні (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

Держдума Росії хоче скасувати показання за злочини, вчинені на окупованій території України нібито "в інтересах РФ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".

Відповідний законопроект уже підтримали у Держдумі РФ у першому читанні. Документ повністю знімає кримінальне покарання за злочини, які були скоєні на окупованій частині України нібито "для захисту інтересів Росії".

При цьому у законопроекті йде мова про так звані "ДНР" та "ЛНР", а також окуповану частину Запорізької та Херсонської областей до 30 вересня. Тобто до моменту, коли російський диктатор Володимир Путін оголосив анексію цих територій.

Проте ця дата вказується лише в одній частині документа, тому фактично часових рамок для зняття покарання не встановляється.

Крім того, у законопроекті не уточнюються, які саме злочини вважаються "в інтересах Росії". Тому російські судді будуть на власний розсуд визначати, чи були направлені дії злочинця "на користь державі".

Нагадаємо, нещодавно один з російських депутатів запропонував "мобілізувати" бездомних собак та навчати їх підривати танки.

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