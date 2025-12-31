UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У Фінській затоці пошкоджено один із підводних кабелів зв'язку

Фото: у Фінській затоці пошкоджено один із підводних кабелів зв'язку (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У Фінській затоці зафіксували пошкодження підводного кабельного з'єднання між Фінляндією та Естонією. Несправність була виявлена вранці 31 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Як зазначили у телекомунікаційній компанії Elisa, завдяки  резервованій структурі мережі інцидент не вплинув на надання послуг ані у Фінляндії, ані в Естонії.

Водночас у компанії уточнили, що пошкодження могло зачепити окремих клієнтів, які користуються орендованими прямими канальними з'єднаннями через цей кабель.

Там повідомили, що підтримують зв’язок із клієнтами, яких торкнулося пошкодження, та задіяли альтернативні кабелі для відновлення їхніх з’єднань.

Компанія додала, що підготовка до усунення несправності вже ведеться.

На інцидент також відреагував президент Фінляндії Александр Стубб. Він заявив, що фінська влада провела перевірку судна, яке підозрюють у пошкодженні підводних кабелів у Фінській затоці.

Глава держави подякував прикордонній службі, поліції, силам оборони, транспортному та комунікаційному регулятору, митній службі, службі безпеки продукції та національному оператору електромереж за злагоджену роботу й ефективну комунікацію.

За його словами, влада продовжує уважно стежити за розвитком ситуації у тісній координації з урядом.

"Фінляндія готова до різноманітних викликів безпеці, і ми реагуємо на них за необхідності", - зазначив президент.

Пошкодження кабелів у Фінській затоці

Це не перший випадок пошкодження підводних кабелів зв'язку між Фінляндією та Естонією. Подібний інцидент стався рік тому.

Зокрема, 25 грудня 2024 року у Фінляндії повідомили про пошкодження підводного електрокабелю з Естонією у Фінській затоці.

Йшлося про кабель Estlink 2, який з’єднує дві країни. Згодом з’ясувалося, що також були пошкоджені два кабелі зв’язку компанії Elisa та один кабель CITIC Telecom.

За даними ЗМІ, біля пошкоджених кабелів проходили два судна. Згодом стало відомо, що одне з них було затримано.

Вже 26 грудня прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив про намір посилити захист критичної інфраструктури після інциденту у Фінській затоці. За його словами, до цих заходів можуть залучити союзників по НАТО.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕстоніяФінляндія