В Финском заливе поврежден один из подводных кабелей связи

В Финском заливе зафиксировали повреждение подводного кабельного соединения между Финляндией и Эстонией. Неисправность была обнаружена утром 31 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
Как отметили в телекоммуникационной компании Elisa, благодаря резервированной структуре сети инцидент не повлиял на предоставление услуг ни в Финляндии, ни в Эстонии.
В то же время в компании уточнили, что повреждение могло задеть отдельных клиентов, которые пользуются арендованными прямыми канальными соединениями через этот кабель.
Там сообщили, что поддерживают связь с клиентами, которых коснулось повреждение, и задействовали альтернативные кабели для восстановления их соединений.
Компания добавила, что подготовка к устранению неисправности уже ведется.
На инцидент также отреагировал президент Финляндии Александр Стубб. Он заявил, что финские власти провели проверку судна, которое подозревают в повреждении подводных кабелей в Финском заливе.
Глава государства поблагодарил пограничную службу, полицию, силы обороны, транспортного и коммуникационного регулятора, таможенную службу, службу безопасности продукции и национального оператора электросетей за слаженную работу и эффективную коммуникацию.
По его словам, власти продолжают внимательно следить за развитием ситуации в тесной координации с правительством.
"Финляндия готова к различным вызовам безопасности, и мы реагируем на них при необходимости", - отметил президент.
Это не первый случай повреждения подводных кабелей связи между Финляндией и Эстонией. Подобный инцидент произошел год назад.
В частности, 25 декабря 2024 года в Финляндии сообщили о повреждении подводного электрокабеля с Эстонией в Финском заливе.
Речь шла о кабеле Estlink 2, который соединяет две страны. Впоследствии выяснилось, что также были повреждены два кабеля связи компании Elisa и один кабель CITIC Telecom.
По данным СМИ, возле поврежденных кабелей проходили два судна. Впоследствии стало известно, что одно из них было задержано.
Уже 26 декабря премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил о намерении усилить защиту критической инфраструктуры после инцидента в Финском заливе. По его словам, к этим мерам могут привлечь союзников по НАТО.