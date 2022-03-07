Финский производитель продуктов питания Fazer уходит из России

Финский производитель продуктов питания Fazer покидает рынок России. У компании есть три пекарни в Санкт-Петербурге и одна в Москве, в которых работает около 2300 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Fazer.
"Мы не видим другого решения, кроме выхода из России. Нападение России на Украину - это акт агрессии, который имеет трагические последствия для всего региона", - заявил президент и главный исполнительный директор Fazer Group Кристоф Вицтум.
Ранее Fazer приостановил весь экспорт своих кондитерских, зерновых и хлебобулочных изделий из Финляндии в Россию и прекратил все инвестиции.
Стоит отметить, что в 2021 году чистый объем продаж из России составил около 157 миллионов евро, что составляет 13% акций Fazer.
Напомним, платежная система PayPal также приняла решение покинуть Россию из-за ее агрессии в Украине.
Уже более 70 компаний и брендов объявили о полном прекращении работы в РФ или приостановке услуг клиентам в этой стране.
Объявили о выходе с российского рынка или намерении это сделать, в частности, такие бренды: Apple, Danone, Dell, DHL, Ericsson, HP, Lenovo, Maersk, Nike, OnlyFans, AMD, Adobe, Oracle, H&M, Dropbox, FedEx, Intel, Nestle и Adidas.
Самые известные и дорогие авто- и мотобренды также отказываются работать с РФ: Audi, Chevrolet, Cadillac, Suzuki, BMW, Ford, Harley Davidson, General Motors, Jaguar, Porsche, Renault, Mercedes, Volkswagen, а также Škoda, Scania, Toyota (производство и поставка) и Lexus.
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