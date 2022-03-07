Фінський виробник продуктів харчування Fazer йде з Росії

Фінський виробник продуктів харчування Fazer залишає ринок Росії. У компанії є три пекарні в Санкт-Петербурзі і одна в Москві, в яких працює близько 2300 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Fazer.

"Ми не бачимо іншого рішення, крім виходу з Росії. Напад Росії на Україну - це акт агресії, який має трагічні наслідки для всього регіону", - заявив президент і головний виконавчий директор Fazer Group Крістоф Віцтум.

Раніше Fazer призупинив весь експорт своїх кондитерських, зернових і хлібобулочних виробів з Фінляндії в Росію і припинив всі інвестиції.

Варто зазначити, що у 2021 році чистий обсяг продажів з Росії склав близько 157 мільйонів євро, що становить 13% акцій Fazer.