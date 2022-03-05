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PayPal прекратил работу в России

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Москва, Суббота 05 марта 2022 09:50
PayPal прекратил работу в России Фото: PayPal ушел с российского рынка (flickr)
Автор: Юлия Бойко

Из-за войны России против Украины платежная система PayPal с утра 5 марта прекратила свою работу на российской территории. Таким образом, компания PayPal Holdings Inc присоединилась к другим крупным финансовым и технологическим гигантам, которые ушли с российского рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"В нынешних обстоятельствах мы приостанавливаем работу PayPal в России", - заявил президент и главный исполнительный директор PayPal Дэн Шульман.

По его словам, компания поддерживает международное сообщество в осуждении насильственной военной агрессии России в Украине. При этом PayPal гарантирует, что российские клиенты смогут снять свои средства в течение ограниченного периода времени.

Кроме того, сообщается, что с начала российского вторжения PayPal помог собрать более 150 млн для благотворительных организаций, которые поддерживают Украину.

Напомним, подробнее о том, какие компании уходят с российского рынка, читайте в материале "Мировые бренды уходят из России. Путин обрек страну на бизнес-изоляцию".

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PayPal Война России против Украины
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