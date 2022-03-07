Финский производитель продуктов питания Fazer уходит из России

Финский производитель продуктов питания Fazer покидает рынок России. У компании есть три пекарни в Санкт-Петербурге и одна в Москве, в которых работает около 2300 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Fazer.

"Мы не видим другого решения, кроме выхода из России. Нападение России на Украину - это акт агрессии, который имеет трагические последствия для всего региона", - заявил президент и главный исполнительный директор Fazer Group Кристоф Вицтум.

Ранее Fazer приостановил весь экспорт своих кондитерских, зерновых и хлебобулочных изделий из Финляндии в Россию и прекратил все инвестиции.

Стоит отметить, что в 2021 году чистый объем продаж из России составил около 157 миллионов евро, что составляет 13% акций Fazer.