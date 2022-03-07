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Фінський виробник продуктів харчування Fazer йде з Росії

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Понеділок 07 березня 2022 00:56
Фінський виробник продуктів харчування Fazer йде з Росії Фото: Fazer йде з Росії (facebook.com/fazersuomi)
Автор: Роман Мирончук

Фінський виробник продуктів харчування Fazer залишає ринок Росії. У компанії є три пекарні в Санкт-Петербурзі і одна в Москві, в яких працює близько 2300 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Fazer.

"Ми не бачимо іншого рішення, крім виходу з Росії. Напад Росії на Україну - це акт агресії, який має трагічні наслідки для всього регіону", - заявив президент і головний виконавчий директор Fazer Group Крістоф Віцтум.

Раніше Fazer призупинив весь експорт своїх кондитерських, зернових і хлібобулочних виробів з Фінляндії в Росію і припинив всі інвестиції.

Варто зазначити, що у 2021 році чистий обсяг продажів з Росії склав близько 157 мільйонів євро, що становить 13% акцій Fazer.

Нагадаємо, платіжна система PayPal також прийняла рішення покинути Росію через її агресію в Україні.

Вже більше ніж 70 компаній і брендів оголосили про повне припинення роботи у РФ або призупинення послуг клієнтам у цій країні.

Оголосили про вихід з російського ринку або намір це зробити, зокрема, такі бренди: Apple, Danone, Dell, DHL, Ericsson, HP, Lenovo, Maersk, Nike, OnlyFans, AMD, Adobe, Oracle, H&M, Dropbox, FedEx, Intel, Nestle і Adidas.

Найвідоміші і дорогі авто- і мотобренди також відмовляються працювати з РФ: Audi, Chevrolet, Cadillac, Suzuki, BMW, Ford, Harley Davidson, General Motors, Jaguar, Porsche, Renault, Mercedes, Volkswagen, а також Škoda, Scania, Toyota (виробництво і поставка) і Lexus.

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