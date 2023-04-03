UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Фінський лісопромисловий концерн UPM продав свої активи в Росії

Фото: Фінський лісопромисловий концерн UPM продав свої активи в Росії (pixabay com)
Автор: Дмитро Браславський

Фінський лісопромисловий концерн UPM завершив продаж всіх своїх активів у Росії та остаточно залишив її ринок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву концерну.

"UPM завершила виведення свого бізнесу з Росії, продавши всі свої російські підприємства, включаючи Чудівський фанерний завод компанії Gungnir Wooden Products Trading", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сторони домовилися не розголошувати деталі угоди.

Після війни РФ проти України концерн UPM оголосив про припинення своєї комерційної діяльності в Росії, включаючи постачання, закупівлю деревини та роботу Чудівського фанерного заводу.

UPM

Фінська деревообробна компанія. UPM-Kymmene є найбільшим із виробників журнального паперу у світі, займає 4 місце з виробництва газетного паперу, 5 - чистоцелюлозного. Виробництво паперу - основний вид діяльності компанії, воно генерує 67% обороту UPM. Крім паперу корпорація виробляє целюлозу, пиломатеріали, фанеру та етикеточні самоклеючі матеріали.

Нагадаємо, що німецька компанія Continental, що займається виробництвом шин та автокомпонентів, хоче продати свій бізнес у РФ.

Австрійська компанія Swarovski має намір повністю припинити свою діяльність у Росії.

Німецький виробник автозапчастин Schaeffler має намір продати свій бізнес у Росії

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСанкції проти РосіїФинляндия