Финский лесопромышленный концерн UPM продал свои активы в России

"UPM завершила вывод своего бизнеса из России, продав все свои российские предприятия, включая Чудовский фанерный завод компании Gungnir Wooden Products Trading", – говорится в сообщении.

Стороны договорились не разглашать детали соглашения.

После войны РФ против Украины концерн UPM объявил о прекращении своей коммерческой деятельности в России, включая поставки, закупку древесины и работу Чудовского фанерного завода.

UPM

Финская деревообрабатывающая компания. UPM-Kymmene является крупнейшим из производителей журнальной бумаги в мире, занимает 4 место по производству газетной бумаги, 5 - чистоцеллюлозной. Производство бумаги - основной вид деятельности компании, оно генерирует 67% оборота UPM. Кроме бумаги корпорация производит целлюлозу, пиломатериалы, фанеру и этикеточные самоклеящиеся материалы.