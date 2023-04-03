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Финский лесопромышленный концерн UPM продал свои активы в России

Фото: Финский лесопромышленный концерн UPM продал свои активы в России (pixabay com)
Автор: Дмитрий Браславский

Финский лесопромышленный концерн UPM завершил продажу всех своих активов в России и окончательно покинул ее рынок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление концерна.

"UPM завершила вывод своего бизнеса из России, продав все свои российские предприятия, включая Чудовский фанерный завод компании Gungnir Wooden Products Trading", – говорится в сообщении.

Стороны договорились не разглашать детали соглашения.

После войны РФ против Украины концерн UPM объявил о прекращении своей коммерческой деятельности в России, включая поставки, закупку древесины и работу Чудовского фанерного завода.

UPM

Финская деревообрабатывающая компания. UPM-Kymmene является крупнейшим из производителей журнальной бумаги в мире, занимает 4 место по производству газетной бумаги, 5 - чистоцеллюлозной. Производство бумаги - основной вид деятельности компании, оно генерирует 67% оборота UPM. Кроме бумаги корпорация производит целлюлозу, пиломатериалы, фанеру и этикеточные самоклеящиеся материалы.

Напомним, что германская компания Continental, занимающаяся производством шин и автокомпонентов, хочет продать свой бизнес в РФ.

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