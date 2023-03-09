Австрійський виробник прикрас Swarovski повністю припинить свою діяльність в РФ
Австрійська компанія Swarovski має намір повністю припинити свою діяльність у Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора компанії Алексіса Назарда, яку приводить Trend.
"Ми дійшли висновку, що ми також не можемо підтримувати нашу заморожену діяльність у Росії", - йдеться у заяві.
За його словами, відхід компанії з російського ринку буде організований і здійснений відповідно до всіх застосовних законів, включаючи економічні санкції та інші торгові обмеження.
Назард не уточнив, коли саме відбудеться повний вихід компанії Swarovski із Росії. Swarovski тимчасово закрила свої магазини в Росії та призупинила онлайн-продаж своєї продукції в РФ у березні 2022 року.
Swarovski
Австрійська компанія, що спеціалізується на виробництві прикрас зі скла (кришталю). Компанія також виробляє оптичне обладнання та готові світильники та люстри.
Вся продукція під брендом Swarovski виробляється компанією Swarovski AG, основні виробничі потужності та головний офіс, які розташовані в Австрії у місті Ваттенс. Група Swarovski також включає підрозділи Tyrolit (виробництво абразивних і ріжучих матеріалів), Swareflex (відображувальні та люмінесцентні дорожні знаки), Signity (виробництво синтетичних дорогоцінних каменів) і Optik (оптичні інструменти).
Нагадаємо, що німецька компанія Continental, що займається виробництвом шин та автокомпонентів, хоче продати свій бізнес у РФ.
Японська компанія Yanmar Holdings із квітня повністю припинить свою діяльність на російському ринку.
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