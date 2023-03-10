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Німецький виробник підшипників Schaeffler планує продати свій бізнес в РФ

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Росія, П'ятниця 10 березня 2023 21:57
Німецький виробник підшипників Schaeffler планує продати свій бізнес в РФ Фото: Schaeffler (facebook.com/SchaefflerGroup)
Автор: Дмитро Браславський

Німецький виробник автозапчастин Schaeffler має намір продати свій бізнес у Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на річний звіт компанії.

Його продадуть через холдинг, який контролює член наглядової ради компанії, австрійський підприємець Зігфрід Вольф.

Вартість угоди може становити 10 млн євро. Йдеться про завод, на якому працюють близько 150 співробітників. У річному звіті зазначається, що договір з ним був укладений ще 29 грудня 2022 року, але угоду ще має схвалити російська влада.

Раніше повідомлялося, що гендиректор "ПромАвтоКонсалту" Роман Вовк запропонував економічному раднику президента Росії Володимира Путіна використати деталі виробництва Schaeffler у автомобілях російського автовиробника "ГАЗ", який раніше потрапив під західні санкції. Йшлося, зокрема, про використання запчастин у моделях, що застосовуються для військових перевезень.

Нагадаємо, що німецька компанія Continental, що займається виробництвом шин та автокомпонентів, хоче продати свій бізнес у РФ.

Австрійська компанія Swarovski має намір повністю припинити свою діяльність у Росії.

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