У Фінляндії заявили про рекордний потік російських мігрантів з часів Радянського союзу

Згідно з даними управляння, у 2022 році з Росії до Фінляндії емігрувало 6003 особи, що стало найвищим показником з часів Радянського союзу:

в 1990 році з Радянського Союзу до Фінляндії емігрували 1 958 осіб;

в 1991 році - 5515 осіб;

з 1992-1995 рік - 1700-2600 еміграцій на рік після розпаду Радянського союзу.

До 2021 року показник еміграції з Росії до Фінляндії становив менше ніж 3100 осіб на рік.

Загалом, як відзначають в управлінні, у 2022 році було зафіксовано рекордні 49 998 еміграцій до країни. Водночас цифри не включать українців, які переїхали до Фінляндії для тимчасового захисту й осіб, які шукали притулку.

Вдома "добре", а у "ворога" ліпше?

У відповідь на російську агресію проти України Фінляндія та Швеція подали заявки на членство в НАТО. Вже в червні 2022 року країни отримали запрошення приєднатися до Альянсу, однак були й ті хто виступав проти їх членства.

Тривалий час Туреччина протидіяла вступу Швеції й Фінляндії до НАТО, заявляючи, що не може підтримати їхню заявку через те, що обидві країни дозволяють діяти на їхній території угрупуванням, які Анкара вважає терористичними.

Після улагодження суперечок з Туреччиною, 4 квітня 2023 року Фінляндія офіційно стала новим членом Альянсу. Це, зі свого боку, викликало традиційне обурення в Росії, яка почала одразу погрожувати "вжити заходи у відповідь, як військово-технічного, так і іншого характеру".

Згідно з даними Helsingin Sanomat, тим часом Фінляндія вже веде переговори з США щодо угоди, яка дозволить Штатами безперешкодно використати фінську землю.