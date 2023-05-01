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Фінляндія хоче дозволити військам США розміщуватись на території країни, - ЗМІ

Новость на русском →
Фінляндія, Понеділок 01 травня 2023 21:34
Фінляндія хоче дозволити військам США розміщуватись на території країни, - ЗМІ Фото: Військові США (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

На даний час Фінляндія веде переговори про угоду, яка дозволить США безперешкодно використати фінську землю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Helsingin Sanomat.

"Між США та Фінляндією ведуться переговори про оборонну угоду, яка, у разі її реалізації, дасть збройним силам США можливість використовувати фінську землю та бази для навчання та зберігання матеріалів", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що минулого тижня в Катаянокці відбулися переговори щодо угоди про співпрацю в галузі оборони між Фінляндією та США.

Заступник начальника відділу політичного управління МЗС Мікаель Антелл сказав, що текст угоди було розглянуто один раз під час обговорень у позитивному та спрямованому на пошук рішення дусі серед союзників.

Helsingin Sanomat пише, що йдеться про угоду, яка є у США з іншими країнами НАТО. Наприклад, йдеться про Норвегію, де американські військові використовують аеропорт біля Осло і вклали в його інфраструктуру близько 170 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що Фінляндія 4 квітня офіційно стала членом оборонного Північноатлантичного альянсу.

Вчора, 30 квітня, Фінляндія та Швеція перевели військово-морські сили в стан підвищеної готовності через кораблі Росії, що помічені поблизу.

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