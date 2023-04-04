Польща привітала Фінляндію зі вступом до НАТО, а Росія вже погрожує

До складу Північноатлантичного альянсу сьогодні, 4 квітня вступає Фінляндія. З нагоди чого Польща висловила свої вітання, а в Росії вже встигли кинути погрози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter польського прем'єра Матеуша Моравецького та заяву МЗС РФ.

Польща вітає Фінляндію

"Фінляндія вже в НАТО! Вітаю! Відтепер до Альянсу входить 31 країна. Сильні партнери є запорукою безпеки для Польщі, регіону та всього світу", - написав Моравецький.

Тим часом генсекретар НАТО Єнс Столтенберг під час зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу в Брюсселі зазначив, що Фінляндія сьогодні стане 31-м членом блоку.

"У цей самий день, у 1949 році, Вашингтонський договір, установчий договір НАТО, було підписано у Вашингтоні, і важко уявити кращий спосіб відзначити нашу річницю, ніж те, щоб Фінляндія стала повноправним членом Альянсу", - сказав Столтенберг.

За його словами, в НАТО обговорять підтримку України, виклики безпеці, що з боку Близького Сходу та Північної Африки, важливість збільшення інвестицій в оборону та індійсько-тихоокеанське партнерство НАТО.

Росія погрожує

Традиційно, в Російській Федерації перейшли до погроз. У день приєднання Фінляндії до НАТО в Москві заявили, що нібито будуть змушені "вжити заходів у відповідь, як військово-технічного, так і іншого характеру".

Моква, як і очікувалося, висловила невдоволення, що Північноатлантичний альянс зробив черговий крок по наближенню до території Росії.

"Приєднання Фінляндії до НАТО не може не позначитися негативно і на російсько-фінських двосторонніх відносинах", - завила речниця МЗС РФ Марія Захарова.

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