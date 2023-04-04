ua ru
Вт, 04 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Польща привітала Фінляндію зі вступом до НАТО, а Росія вже погрожує

Новость на русском →
Брюссель, Вівторок 04 квітня 2023 14:00
Польща привітала Фінляндію зі вступом до НАТО, а Росія вже погрожує Фото: Польща привітала Фінляндію зі вступом до НАТО, а Росія вже погрожує (pixabay/com)
Автор: Марія Кучерявець

До складу Північноатлантичного альянсу сьогодні, 4 квітня вступає Фінляндія. З нагоди чого Польща висловила свої вітання, а в Росії вже встигли кинути погрози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter польського прем'єра Матеуша Моравецького та заяву МЗС РФ.

Польща вітає Фінляндію

"Фінляндія вже в НАТО! Вітаю! Відтепер до Альянсу входить 31 країна. Сильні партнери є запорукою безпеки для Польщі, регіону та всього світу", - написав Моравецький.

Тим часом генсекретар НАТО Єнс Столтенберг під час зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу в Брюсселі зазначив, що Фінляндія сьогодні стане 31-м членом блоку.

"У цей самий день, у 1949 році, Вашингтонський договір, установчий договір НАТО, було підписано у Вашингтоні, і важко уявити кращий спосіб відзначити нашу річницю, ніж те, щоб Фінляндія стала повноправним членом Альянсу", - сказав Столтенберг.

За його словами, в НАТО обговорять підтримку України, виклики безпеці, що з боку Близького Сходу та Північної Африки, важливість збільшення інвестицій в оборону та індійсько-тихоокеанське партнерство НАТО.

Росія погрожує

Традиційно, в Російській Федерації перейшли до погроз. У день приєднання Фінляндії до НАТО в Москві заявили, що нібито будуть змушені "вжити заходів у відповідь, як військово-технічного, так і іншого характеру".

Моква, як і очікувалося, висловила невдоволення, що Північноатлантичний альянс зробив черговий крок по наближенню до території Росії.

"Приєднання Фінляндії до НАТО не може не позначитися негативно і на російсько-фінських двосторонніх відносинах", - завила речниця МЗС РФ Марія Захарова.

Новина доповнюється...

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Російська Федерація Польща Финляндия
NEWS
Зима ніяк не відступить. Синоптики розповіли про погоду на сьогодні в Україні
Зима ніяк не відступить. Синоптики розповіли про погоду на сьогодні в Україні
DAILY
Крок до перемоги. Від чого залежить успіх наступу ЗСУ і як він може змінити війну
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Крок до перемоги. Від чого залежить успіх наступу ЗСУ і як він може змінити війну