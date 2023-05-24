В Финляндии заявили о рекордном потоке российских мигрантов со времен Советского союза

Согласно данным управления, в 2022 году из России в Финляндию эмигрировало 6003 человека, что стало самым высоким показателем со времен Советского союза:

в 1990 году из Советского Союза в Финляндию эмигрировали 1958 человек;

в 1991 году - 5515 человек;

с 1992-1995 год - 1700-2600 эмиграций в год после распада Советского союза.

К 2021 году показатель эмиграции из России в Финляндию составлял менее 3100 человек в год.

В целом, как отмечают в управлении, в 2022 году было зафиксировано рекордные 49 998 эмиграций в страну. В то же время цифры не включат украинцев, которые переехали в Финляндию для временной защиты и лиц, искавших убежища.

Дома "хорошо", а у "врага" лучше?

В ответ на российскую агрессию против Украины Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО. Уже в июне 2022 года страны получили приглашение присоединиться к Альянсу, однако были и те, кто выступал против их членства.

Долгое время Турция противодействовала вступлению Швеции и Финляндии в НАТО, заявляя, что не может поддержать их заявку из-за того, что обе страны позволяют действовать на их территории группировкам, которые Анкара считает террористическими.

После урегулирования споров с Турцией, 4 апреля 2023 года Финляндия официально стала новым членом Альянса. Это, со своей стороны, вызвало традиционное возмущение в России, которая начала сразу угрожать "принять ответные меры, как военно-технического, так и другого характера".

Согласно данным Helsingin Sanomat, между тем Финляндия уже ведет переговоры с США по соглашению, которое позволит Штатами беспрепятственно использовать финскую землю.