UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Фінляндії вимагають заарештувати російського неонациста Петровського за злочини в Україні

Фото: Ян Петровський (Giovanni_Pigni)
Автор: Валерія Поліщук

Центральна кримінальна поліція Фінляндії вимагає накласти арешт на російського неонациста Яна Петровського. Зокрема, за злочини, вчинені в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Згідно з ордером на арешт, ймовірні злочини було скоєно в період із 2014 до 2015 року.

У повітовому суді Гельсінкі повідомили, що засідання у справі відбудеться в понеділок, 18 грудня, у другій половині дня.

Затримання Тордена (Петровського) у Фінляндії

Російського бойовика було затримано поліцією Фінляндії 25 серпня. Офіс генерального прокурора України повідомив, що хоче екстрадувати його . Воїслав Торден був лідером та командиром російського воєнізованого формування "Оперативна група "Русич". Він був відомий завдяки своїм зв'язкам в ультраправих колах, також Торден воював на боці Башара Асада в Сирії.

Наприкінці серпня стало відомо, щоТорден попросив екстрадувати його до РФ .

Раніше повідомлялося, що Верховний суд Фінляндії відмовив у запиті України щодо екстрадиції військового злочинця РФ "диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич", неонациста Воїслава Тордена (Яна Петровського) і наказав його звільнити.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФинляндияВійна в УкраїніРосійська Федерація