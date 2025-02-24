У Фінляндії відповіли, чи планують відкривати кордон з Росією

"Ми не збираємося відкривати кордон. Ми знаємо, що в Росії є намір продовжувати направляти потоки мігрантів до Фінляндії відразу ж", - заявив Хяккянен.

За його словами, Росія схильна прикрашати свої дії, попри те, що саме вона стала причиною розриву відносин із сусідами.

"Вони атакували Чечню, Грузію, Крим, а потім повномасштабно на Україну. Росія вбила і ранила сотні тисяч людей і захопила значну частину території свого сусіда", - зазначив він.

На його думку, якщо Росія дійсно буде взаємодіяти з сусідами, то для початку їй необхідно змінити свою поведінку. Але наразі Росія не може розраховувати на продовження туризму і торгівлі, додав він.

"Першим кроком до поліпшення відносин було припинення воєнних дій Росії на території України та вихід із захищених територій", - додав він.

Фінській міністр зауважив на необхідності єдиної позиції ЄС і НАТО у відношенні Росії, яка прагне розколоти Європу через діалог з окремими країнами.

"Якщо Європа слабка, це означає, що переговори та угоди проходять без нашої участі", - сказав він.

Кордон Росії та Фінляндії

У 2023 році Фінляндія зіткнулася з різким збільшенням числа мігрантів із Сомалі та Іраку на своєму кордоні з Росією. На офіційні запити щодо пояснення причин такого "напливу" мігрантів Кремль або не відповідав, або не визнавав своєї причетності.

Пізніше журналістське розслідування довело, що за напливом мігрантів стояли російські силові структури.

Кордон між Фінляндією та Росією був закритий. Це рішення діє і зараз. Також Фінляндія вирішила висилати до РФ мігрантів, яким вдається в незаконний спосіб потрапити на територію країни.

Водночас Фінляндія продовжує підтримувати Україну у її боротьбі проти РФ. Маніпуляції на спільному кордоні із РФ частково були організовані російськими силовиками саме з цієї причини.