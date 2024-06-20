ua en ru
Чт, 20 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Фінляндія вирішила заморозити відносини з РФ, доки триває війна в Україні

Четвер 20 червня 2024 14:28
UA EN RU
Фінляндія вирішила заморозити відносини з РФ, доки триває війна в Україні Фото: президент Фінляндії Олександр Стубб (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Фінляндія представила нову доповідь про зовнішню політику і політику безпеки. Тепер політика Гельсінкі ґрунтується на "реалізмі, заснованому на цінностях".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

У доповіді також йдеться про "нову еру зовнішньої політики та політики безпеки". Це перша доповідь Фінляндії зі вступу до НАТО.

Згідно з новою доповіддю, війні Росії в Україні не видно кінця. Тому не можна виключати загрозу розширення військових дій Росії за межі України. Фінляндія та ЄС мають бути готові до цього.

Водночас відносини між державами в усьому світі перебувають у безладді, а міжнародна система, що ґрунтується на правилах, ставиться під сумнів, особливо під керівництвом Китаю та Росії.

При цьому в доповіді йдеться про те, що вторгнення Росії в Україну докорінно змінило відносини між Фінляндією і РФ.

"Політичні відносини тепер розірвані. Функціонують тільки дипломатичні відносини і необхідна співпраця між владою, зокрема на кордоні. Політичні відносини з Росією не можуть бути побудовані доти, доки Росія продовжує агресивну війну і порушує міжнародне право", - йдеться в повідомленні.

Однак Фінляндія намагатиметься в міру можливості підтримувати умови функціонування російського громадянського суспільства. У доповіді також підкреслюється важливість збереження знань про Росію.

Попри свою войовничість, Росія, як вважається, не становить безпосередньої військової загрози для Фінляндії. Однак у доповіді йдеться, що до застосування або загрози застосування військової сили проти Фінляндії необхідно бути готовим.

Очікується, що Росія продовжить гібридні атаки на Фінляндію. Прикладом цього є перекидання прохачів притулку до східного кордону. До шкоди, завданої критично важливій інфраструктурі, слід підготуватися більш ретельно.

Відносини Фінляндії та Росії

З 2022 року відносини між Фінляндією і Росією переживають період різкого охолодження. Цьому сприяла низка геополітичних подій, ключовою з яких стало вторгнення Росії в Україну, а також послідовний вступ Фінляндії до НАТО.

У травні 2022 року Фінляндія, посилаючись на зростаючі загрози з боку Росії і прагнення до забезпечення власної безпеки, офіційно подала заявку на членство в Північноатлантичному альянсі.

Цей крок не залишився без реакції з боку Росії, яка виступила з погрозами застосування військових контрзаходів.

У квітні 2023 року Фінляндія стала повноправним членом НАТО, суттєво зміцнивши свої гарантії безпеки. Росія ж сприйняла цей крок як серйозний виклик своїм стратегічним інтересам у регіоні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Фінляндія Російська Федерація
NEWS
Мобілізація в Україні. Чи можна проходити службу за місцем проживання
Мобілізація в Україні. Чи можна проходити службу за місцем проживання
DAILY
Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України
Роман КотЖурналіст РБК-Україна Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України