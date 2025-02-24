В Финляндии ответили, планируют ли открывать границу с Россией

"Мы не собираемся открывать границу. Мы знаем, что у России есть намерение продолжать направлять потоки мигрантов в Финляндию сразу же", - заявил Хяккянен.

По его словам, Россия склонна приукрашивать свои действия, несмотря на то, что именно она стала причиной разрыва отношений с соседями.

"Они атаковали Чечню, Грузию, Крым, а затем полномасштабно на Украину. Россия убила и ранила сотни тысяч людей и захватила значительную часть территории своего соседа", - отметил он.

По его мнению, если Россия действительно будет взаимодействовать с соседями, то для начала ей необходимо изменить свое поведение. Но пока Россия не может рассчитывать на продолжение туризма и торговли, добавил он.

"Первым шагом к улучшению отношений было прекращение военных действий России на территории Украины и выход из защищенных территорий", - добавил он.

Финский министр отметил необходимость единой позиции ЕС и НАТО в отношении России, которая стремится расколоть Европу через диалог с отдельными странами.

"Если Европа слаба, это означает, что переговоры и соглашения проходят без нашего участия", - сказал он.

Граница России и Финляндии

В 2023 году Финляндия столкнулась с резким увеличением числа мигрантов из Сомали и Ирака на своей границе с Россией. На официальные запросы относительно объяснения причин такого "наплыва" мигрантов Кремль либо не отвечал, либо не признавал своей причастности.

Позже журналистское расследование доказало, что за наплывом мигрантов стояли российские силовые структуры.

Граница между Финляндией и Россией была закрыта, это решение действует и сейчас. Также Финляндия решила высылать в РФ мигрантов, которым удается незаконным способом попасть на территорию страны.

В то же время Финляндия продолжает поддерживать Украину в ее борьбе против РФ. Манипуляции на общей границе с РФ частично были организованы российскими силовиками именно по этой причине.