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Потрібно звикнути до того, що війна підійде і до кордонів Фінляндії, - президент

Фінляндія, Неділя 28 липня 2024 17:24
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Потрібно звикнути до того, що війна підійде і до кордонів Фінляндії, - президент Фото: президент Фінляндії Александр Стубб (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Жителям Фінляндії треба звикнути до того, що війна підійде і до їх кордонів. Проте наразі причин для хвилювання немає.

Про це заявив президент республіки Александр Стубб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт.

Стубб прокоментував повідомлення українських ЗМІ про те, що цієї суботи Україна завдала удару з безпілотника по військовому аеропорту "Оленья" на півночі Росії. Авіабаза "Оленья" розташована менш ніж за 200 кілометрів від північно-східного кордону Фінляндії.

Коментуючи це питання фінським ЗМІ в Парижі, Стубб сказав, що він контактував з приводу цього питання з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном і прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.

"Головне повідомлення полягає в тому, що у нас немає причин для хвилювання у Фінляндії. Ми тримаємо ситуацію під контролем і можемо реагувати", - сказав президент.

Він наголосив, що тепер у Фінляндії є причина зберігати спокій і пильність. Крім того, за словами президента, фінам потрібно звикнути до того, що війна підійде і до кордонів Фінляндії.

"З Гельсінкі переліт до Києва дуже короткий. Треба звикати до того, що Україна повинна використовувати всі засоби, щоб виграти цю війну, а це також різні удари. А Росія продовжує гібридні атаки", – прокоментував Стубб.

Нагадаємо, що, за даними українських ЗМІ, під час удару українські безпілотники могли пошкодити російський бомбардувальник Ту-22М3. Мало того, ми писали, що під час нічної атаки Росії було уражено нафтопереробний завод в Рязані.

Ми також повідомляли, що українська розвідка уразила три гелікоптери на території Росії. Один з них знищили на території аеродрому Міністерства оборони РФ.

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