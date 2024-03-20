У Фінляндії розслідують незаконне проникнення мігрантів у країну через кордон з РФ

Йдеться про ситуації, коли прохачів притулку незаконно за гроші переправляють до пунктів призначення та оформлюють їм документи для в'їзду чи виїзду. Частина розслідуваних випадків пов'язана з переправленням нелегалів через Фінляндію до інших країн Європи.

Раніше фінська прикордонна служба заявляла, що контрабандисти здебільшого діють дистанційно з-за кордону. Проте серед підозрюваних є також особи, які перебувають у Фінляндії: це громадяни Іраку, Сирії та Росії. У багатьох випадках йдеться про організовану злочинність.

Більшість справ було відкрито у листопаді-грудні 2023 року, коли до Фінляндії через кордон з РФ прибула понад тисяча прохачів притулку з третіх країн. З серпня 2023 року до Фінляндії таким чином потрапили 1300 біженців із 29 країн.

Ситуація на фінсько-російському кордоні