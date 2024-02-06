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У Фінляндії ухвалили рішення щодо кордону з РФ

Хельсінкі, Вівторок 06 лютого 2024 05:40
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У Фінляндії ухвалили рішення щодо кордону з РФ Фото: У Фінляндії ухвалили рішення за кордоном з РФ (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Міністр внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен сказала рішення щодо кордону з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

Міністерка внутрішніх справ Марі Рантанен не розглядає можливість відкриття пунктів пропуску на цьому етапі. Рішення уряду про продовження закриття кордонів очікується цього тижня.

"На кордоні з іншого боку чекає значна кількість людей. З іншого боку, Росія, схоже, не змінилася", - підсумувала міністр.

Рантанен не навела графіка закриття кордонів. За її словами, рада відповідає за закриття кордонів насамперед з метою національної безпеки та безпеки громадян.

"Ми не піддамося такому тиску. Закриття кордонів триватиме стільки, скільки необхідно. Сподіваємося, що кінець цьому буде видно, але поки що цього немає", - сказала міністерка.

За даними прикордонної служби, на російському кордоні на боці, як і раніше, знаходяться сотні або навіть тисячі громадян третіх країн, які мають бажання приїхати до Фінляндії без належних документів.

Закриття кордонів Фінляндії з Росією

30 листопада 2023 року Фінляндія вирішила закрити всі прикордонні переходи на кордоні з Росією. Це було з напливом нелегальних мігрантів із боку РФ.

У середині грудня уряд Фінляндії відновив роботу двох КПП. Але через нову хвилю мігрантів кордон знову довелося закрити.

До речі, прем'єр Фінляндії відкинув можливість відкриття кордону з Росією. За його словами, проблема з нелегальними мігрантами не вирішилася.

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