В Финляндии расследуют незаконное проникновение мигрантов в страну через границу с РФ

Речь идет о ситуациях, когда просителей убежища незаконно за деньги переправляют в пункты назначения и оформляют им документы для въезда или выезда. Часть расследуемых случаев связана с переправкой нелегалов через Финляндию в другие страны Европы.

Ранее финская пограничная служба заявляла, что контрабандисты в большинстве своем действуют дистанционно из-за границы. Однако среди подозреваемых есть также лица, находящиеся в Финляндии: это граждане Ирака, Сирии и России. Во многих случаях речь идет об организованной преступности.

Большинство дел было открыто в ноябре-декабре 2023 года, когда в Финляндию через границу из РФ прибыло более тысячи просителей убежища из третьих стран. С августа 2023 в Финляндию таким образом попали 1300 беженцев из 29 стран.

Ситуация на финско-российской границе