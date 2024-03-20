В Финляндии расследуют незаконное проникновение мигрантов в страну через границу с РФ

Пограничная служба Финляндии расследует около 20 дел по организации незаконного проникновения в Финляндию через границу с Россией. Подозреваемыми в незаконных пересечениях границы и трафикинге являются 35 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
Речь идет о ситуациях, когда просителей убежища незаконно за деньги переправляют в пункты назначения и оформляют им документы для въезда или выезда. Часть расследуемых случаев связана с переправкой нелегалов через Финляндию в другие страны Европы.
Ранее финская пограничная служба заявляла, что контрабандисты в большинстве своем действуют дистанционно из-за границы. Однако среди подозреваемых есть также лица, находящиеся в Финляндии: это граждане Ирака, Сирии и России. Во многих случаях речь идет об организованной преступности.
Большинство дел было открыто в ноябре-декабре 2023 года, когда в Финляндию через границу из РФ прибыло более тысячи просителей убежища из третьих стран. С августа 2023 в Финляндию таким образом попали 1300 беженцев из 29 стран.
Напомним, минувшей осенью Финляндия запретила въезд в страну на автомобилях, зарегистрированных в России. Поэтому все автомобили, зарегистрированные в стране-агрессоре, должны покинуть Финляндию до 16 марта.
В конце прошлого года Финляндия закрыла все переходы на своей границе с Россией протяженностью 1340 км на фоне количества прибывающих, у которых не было действительных документов для въезда в Европейский Союз.
В феврале министр внутренних дел Мари Рантанен заявила, что Финляндия не рассматривает возможность открытия пунктов пропуска на этом этапе.
Там планируют принять временное законодательство, которое позволит финским пограничным властям блокировать просителей убежища, желающих въехать с территории РФ.