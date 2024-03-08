Автомобілі з російськими номерами мають покинути Фінляндію до 16 березня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Зазначимо, що минулої осені Фінляндія заборонила в'їзд до країни на автомобілях, зареєстрованих у Росії. Тому всі автомобілі, які зареєстровані в країні-агресорі, повинні покинути Фінляндію.

Керівник відділу контролю Митної служби Самі Ракшит заявив, що якщо автомобілі не залишать країну до призначеної дати, то буде проведено оцінку, чому транспорт все ще у Фінляндії, як довго він тут пробув, і чи пройдено щодо його частини необхідні формальності.

Він зазначив, що більш детальний план дій ще в розробці.

Заборона на в'їзд авто з номерами РФ

Раніше повідомлялося, що 13 вересня 2023 року Естонія, Литва та Латвія оголосили, що після роз'яснень Єврокомісії щодо санкцій більше не впускатимуть на свою територію авто з російськими номерами.

Так, у разі прибуття на кордон автомобіль з російською реєстрацією водій та пасажири повинні будуть змушені повернутися до РФ або вони зможуть перетнути кордон без авто, яке можуть конфіскувати.

Як раніше заявила глава Мін'юсту Латвії Інесе Лібіня-Егнере, уряд готує законопроект про зміни в законодавчій базі, який не дозволить транспортним засобам, зареєстрованим у Росії та Білорусі, залишатися в країні.

При цьому Болгарія на початку жовтня вирішила закрити кордон для автомобілів із російськими номерами.

Додамо, що Фінляндія за країнами Балтії заборонила в'їзд легкових автомобілів з російською реєстрацією.

Крім того, Норвегія минулого року запровадила заборону на в'їзд до країни зареєстрованих у Росії легковиків.

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