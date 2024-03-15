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Фінляндія має намір заборонити прохачам притулку в'їзд із території Росії

Фінляндія, П'ятниця 15 березня 2024 14:34
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Фінляндія має намір заборонити прохачам притулку в'їзд із території Росії Фото: Фінляндія закриє кордон для біженців із території Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Фінляндія планує ухвалити тимчасове законодавство, яке дозволить її прикордонній владі блокувати прохачів притулку, які бажають в'їхати з території з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Фінляндія закрила всі переходи на своєму кордоні з Росією довжиною 1340 км наприкінці минулого року на тлі кількості прибуваючих, які не мали дійсних документів для в'їзду до Європейського Союзу.

Проте прохачі притулку продовжують прибувати, і уряд вважає, що їхня кількість може значно зрости з приходом весни та підвищенням температури.

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"Фінляндія стала об'єктом інструментальної міграції... Російська влада не тільки не змогла втрутитися в це явище, але навіть сприяла йому", - заявив прем'єр-міністр Петтері Орпо.

Законодавча заборона

Запропонований законопроект тепер буде розісланий для пропозицій, а потім на розгляд парламенту, сказав Орпо, додавши, що уряд сподівається, що його буде схвалено якнайшвидше.

"Фінляндія має бути готова до того, що Росія чинитиме тривалий тиск", - йдеться у заяві міністерства внутрішніх справ.

Прикордонна служба Фінляндії повідомила, що у період із серпня по грудень минулого року з Росії в'їхали понад 1300 прохачів притулку з таких країн, як Ємен, Сомалі та Сирія. До цього періоду їхня кількість становила в середньому всього одна людина на день.

У лютому міністр внутрішніх справ Марі Рантанен заявила, що влада має інформацію про те, що на російській стороні знаходяться тисячі людей, які очікують переїзду до Фінляндії.

Минулого року Фінляндія відмовилася від своєї давньої позиції військового неприєднання та вступила до НАТО у відповідь на вторгнення Москви до України.

Нагадаємо, минулої осені Фінляндія заборонила в'їзд до країни на автомобілях, зареєстрованих у Росії. Тому всі автомобілі, які зареєстровані в країні-агресорі, мають залишити Фінляндію до 16 березня.

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